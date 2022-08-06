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Son dakika haberleri | Maltepe'de şüpheli ölüm

Son dakika haberler: Maltepe'de şüpheli ölüm Evinde ölü bulunan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi İstanbul Maltepe'de bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu.

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Maltepe'de şüpheli ölüm

Evinde ölü bulunan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı gören yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler yapılan inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Furkan Çelik - 3. Sayfa

İstanbul Maltepe 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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