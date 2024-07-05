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Maltepe'de Sokak Köpeklerini Besleyen Kadına Saldırı

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Maltepe'de bir kadının sokak köpeklerini beslemek için yere bıraktığı yemeği gören yaşlı çift, duruma karşı çıkarak tepki gösterdi. Yaşlı çift, kadına sopayla saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir kadının sokak köpeklerini beslemek için yere bıraktığı yemeği gören yaşlı çift, duruma karşı çıkarak tepki gösterdi. Yaşlı çift, kadına sopayla saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, sokak üzerinde bulunan boş alana köpeklerin beslenmesi için yemek bıraktı. Durumu fark eden mahalle sakini yaşlı çift, kadına tepki gösterdi. Yaşlı çift, bırakılan yemeği ağaçlık alana atınca taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşlı çift, kendisine cep telefonu ile kayda alan kadına sopa ile saldırdı. Taraflar arasında yaşanan tartışma ve adamın kadına sopa ile vurması darp edilen kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Maltepe 3.Sayfa Güncel Haberler

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