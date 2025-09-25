Haberler

Maltepe'de Silahlı Saldırı: Genç Yaralandı

Maltepe'de 19 yaşındaki Kerem M., sokakta yürüyorken 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganlardan biri tutuklandı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

5 Eylül gecesi saat 00.20 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araçtan inen 4 kişi Kerem M.'ye silahlarla ateş açtı. Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alacak-verecek meselesi

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırganların H.K., A.Y., B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., kasten yaralama, silah kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin silahla ateş açtıkları ve ardından hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
