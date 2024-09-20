Maltepe'de Pitbull Dehşeti: Gence Saldırı Anı Kamerada
Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek bir gence saldırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Maltepe'de pitbull dehşeti kamerada
İSTANBUL - Maltepe'de tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeğin bir gence saldırı anı ve vatandaşların genci kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz pitbull cinsi bir köpek bir gence saldırdı. Saldırgan köpek genci bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.