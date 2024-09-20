Maltepe'de Pitbull Dehşeti: Gence Saldırı Anı Kamerada

Maltepe'de pitbull dehşeti kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeğin bir gence saldırı anı ve vatandaşların genci kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz pitbull cinsi bir köpek bir gence saldırdı. Saldırgan köpek genci bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.