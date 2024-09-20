Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Pitbull Dehşeti: Gence Saldırı Anı Kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek bir gence saldırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Maltepe'de pitbull dehşeti kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeğin bir gence saldırı anı ve vatandaşların genci kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz pitbull cinsi bir köpek bir gence saldırdı. Saldırgan köpek genci bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe'de Pitbull Dehşeti: Gence Saldırı Anı Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik Maltepe 3-sayfa Yaşam

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Çukurova, Seyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ayran tansiyonu düşürür mü? İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor? Kahve tansiyonu düşürür mü? Sarımsak tansiyonu düşürür mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });