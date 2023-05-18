Maltepe'de iş ortağını öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - Maltepe'de alacak verecek meselesi yüzünden iş ortağını silahla başından vurarak öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık, "Ben böyle bir olay yaşansın istemiyordum" dedi.

Maltepe'de 23 Mayıs 2022 tarihinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iş ortağı Serdar Kaya (52)'yı silahla başından vurarak ölümüne neden olan Gökmen Karakaya hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökmen Karakaya cezaevinden getirilirken müşteki eşi Dilek Arslan Kaya ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Ben ve oğlum bu acıyı her gün çekeceğiz"

Duruşmada söz verilen müşteki eş Dilek Arslan Kaya, "Bu olay nedeniyle her gün acı çekmekteyim. Ben ve oğlum bu acıyı her gün çekeceğiz. Bu acı hiç dinmeyecek. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bile isteye tetiği çekip ateş etmek istemedim"

Sanık Gökmen Karakaya ise, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben böyle bir olay yaşansın istemiyordum ancak duyduğum tehdit ve hakaretler ile korktum. Olay benim istemim dışında gerçekleşmiştir. Bile isteye tetiği çekip ateş etmek istemedim. İstemeden bu olay yaşandı. Üzgünüm, tahliyeme karar verilsin" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Gökmen Karakaya'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 500 TL adli para cezasına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, borç ilişkisi bulunan Gökmen Karakaya ve Serdar Kaya'nın olay günü alacak verecek nedeniyle tartıştıkları, Serdar'ın hakaret ve tahdit içerikli sözleri üzerine sinirlenen Gökmen'in ruhsatsız tabanca ile bir el ateş ederek Serdar'ı başından vurarak öldürmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediğinden 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.