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Maltepe'de İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam iki kişi yaralandı. İlk kaza, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir aracın başka bir otomobile çarpması sonucu gerçekleşti. İkinci kaza ise aşırı hız nedeniyle bir aracın elektrik direğine çarpmasıyla oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de 2 ayrı kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 Maltepe Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HZA 010 plakalı araç sürücü kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada yan yoldan sahil yoluna bağlanmaya çalışan 34 HFJ 594 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kaza sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırıldı. Otomobil hasar oluşurken, Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İkinci kaza ise saat 14.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesinde meydana geldi. 06 CCC 216 plakalı araç sürücü aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğini çarparak takla attı. Kaza da araç sürücüsü yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırılırken, Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra cadde trafiğe açıldı.

Maltepe'de İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa

Otomobil İstanbul Güvenlik 3-sayfa Maltepe trafik Yaşam Kaza

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