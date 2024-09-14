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Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' Denetimleri Yapıldı

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Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması çerçevesinde 140 polisle gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve umuma açık yer kontrol edildi. Denetimlerde ruhsatsız tabanca, narkotik maddeler ve aranan şahıslar ele geçirildi.

Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında araçlara ve mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Maltepe'de 15 motorize unsur, 50 ekip ve toplamda 140 polisin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Maltepe'nin Aydınevler, Zümrütevler, Fındıklı, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yapılan denetimlerde 175 umuma açık yer denetlendi. 2 bin 517 araç, bin 211 motosiklet kontrol edildi. 11 bin 196 şahsa GBT yapıldı. Yapılan denetimde 1 ruhsatsız tabanca, 40 adet narkotik hap, 46.9 gram narkotik madde ele geçirildi. 8 aranan şahıs, 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 28 yoklama kaçağı, bir faili firar şahıs, 3 yakalamalı araç ele geçirilirken 18 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten dolayı 17 bin 586 TL ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Narkotik Politika 3-sayfa Maltepe

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