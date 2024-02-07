Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de helikopter destekli 'Huzurlu Sokaklar' denetimi -160 polisin katıldığı denetimde 145 bin 943 TL ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Maltepe'de 160 polisin katılımıyla helikopter destekli 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 14 kişiye 145 bin 943 lira ceza uygulandı. Bir adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek ve 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe'de helikopter destekli 'Huzurlu Sokaklar' denetimi

-160 polisin katıldığı denetimde 145 bin 943 TL ceza

İSTANBUL - Maltepe'de 160 polisin katılımıyla helikopter destekli 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 14 kişiye 145 bin 943 lira ceza uygulandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasına Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube ekipleri olmak üzere 160 emniyet personeli katıldı. İlçede kurulan çok sayıda arama noktalarında durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından arandı.

Ekipler, iş yerlerinde ve kafelerde GBT ve üst araması yaptı. Uygulamayı polis helikopteri havadan takip ederek şüpheli durumları yerdeki birimlere bildirdi.

Yapılan uygulamalarda, bir adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek ve 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

14 araç sürücüsüne ise toplamda 145 bin 943 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe Güvenlik Ceza Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatih Altaylı suçu ne, hapis cezası mı alacak? Nijerya - Güney Afrika maçı CANLI izle! 7 Şubat Nijerya - Güney Afrika maçı canlı yayın izle! İddaa'da uzatmalar dahil mi? İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title