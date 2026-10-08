Maltepe'de çöken binanın mimarı H.B. yakalandı, bina sahibi 2016'da vefat etmiş

Maltepe'de çöken binanın mimarı H.B. yakalandı, bina sahibi 2016'da vefat etmişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binaya ilişkin soruşturmada, binanın mimarı H.B. (66) yakalandı. Bina sahibinin 2016 yılında vefat ettiği, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevliler için yeniden talimat alınacağı belirtildi.
İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın mimarı H.B. yakalanırken, bina sahibinin ise 2016 yılında vefat ettiği ortaya çıktı.
Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda binanın mimarı H.B. (66) yakalandı. Bina sahibi D.B.'nin ise (83) 2016 yılında vefat ettiği tespit edildi. Ayrıca, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınması yönünde talimat verildiği aktarıldı.