Maltepe'de çöken binanın mimarı H.B. yakalandı, bina sahibi 2016'da vefat etmiş

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın mimarı H.B. yakalanırken, bina sahibinin ise 2016 yılında vefat ettiği ortaya çıktı.

Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda binanın mimarı H.B. (66) yakalandı. Bina sahibi D.B.'nin ise (83) 2016 yılında vefat ettiği tespit edildi. Ayrıca, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınması yönünde talimat verildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı