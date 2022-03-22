Aşkına karşılık vermeyen Ayşegül'ü 17 kez bıçaklayan genç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Maltepe'de 5 Haziran 2020 tarihinde 2 çocuk annesi sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk (36), ilgisine karşılık vermediği Muharrem Eralp tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Bugün Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirilirken tutuksuz sanık Bayram Eralp katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Muharrem Eralp, "Çok acı çekiyorum keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim, ölemedim" dedi.

Tutuksuz sanık Bayram Eralp suçlamayı kabul etmediğini kaydetti. Müşteki avukatları sanığın takdiri indirim uygulanmadan en yüksek cezayı almasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Eralp'i Ayşegül Aktürk'e karşı işlediği "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olay yerine gelen kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp'i yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" ve "Olası kastla yaralama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme suçun işleniş biçimi ve sanık savunmasını dikkate alarak cezada takdiri indirim uygulamadı. Mahkeme suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla "Suç delillerini gizlemek" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Bayram Eralp'in ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa