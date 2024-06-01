4 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazada aşırı hız yine can aldı!

Maltepe'de gerçekleşen olayda anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu bir otomobil ile içerisinde iki kişinin bulunduğu başka bir otomobil çarpıştı. Hastaneye kaldırılan anne, baba ve çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

4 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine kazaya karışan iki şüpheli tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Maltepe'de Esenkent Mahallesinde 17 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada, E.C.K.(35), E.K.(27) isimli kadın ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu otomobil ile, E.K. ile D.Y. isimli şahısların bulunduğu otomobil E-5 yan yol ve sokak kesişiminde çarpıştı. E.K. ile D.Y. isimli şahıslar olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan E.C.K., E.K. ve 4 yaşındaki çocukları yaralı halde tedavi için hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILAN ŞAHISLAR TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. ile D.Y. isimli şahıslar aynı gün yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki çocuk bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine şüpheli şahıslar tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tekrar yakalanan şüpheli şahıslar "taksirle öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL