Malta'daki havai fişek fabrikasında patlama

Malta'nın Naxxar köyündeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama amatör kameraya yansıdı. Patlamada 2 kişi hafif yaralanırken, fabrikada işçi bulunmuyordu. Soruşturma başlatıldı.

Malta'nın Naxxar köyündeki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikadan yoğun duman yükseldi. Birkaç kilometre uzaklıktaki binalarda da hasar meydana geldi. Malta Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre patlama sırasında yakındaki tarlalarda bulunan 2 kişi hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında fabrikada işçi olmadığı belirlendi.

Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - VALLETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
