Malkara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun restoranında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki Şahin Mahallesi sapağında bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoranında gerçekleşti. İddiaya göre, birkaç kişi restoranda oturan H.Y. ve Rıdvan Çolak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kişilerin yanlarında getirdikleri silahla ateş açması sonucu Rıdvan Çolak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, H.Y. ağır yaralandı. H.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Rıdvan Çolak'ın, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
