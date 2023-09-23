Malkara'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Malkara ilçesinde bir köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.