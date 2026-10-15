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Malkara'da JASAT operasyonunda 168 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Malkara'da JASAT operasyonunda 168 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde JASAT tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 168 adet GALARA isimli hap ele geçirildi. Hacıevhat Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timince (JASAT) düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 168 adet hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hacıevhat Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, R.Y. (33) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğu değerlendirilen 168 adet GALARA isimli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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