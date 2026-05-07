Malezya'da sel: Araçlar yollarda mahsur kaldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Selangor eyaletine bağlı Petaling Jaya şehrinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda araç sel suyunda mahsur kaldı. Selde can kaybı yaşanmazken, Malezya Meteroloji Servisi şiddetli yağışın süreceği yönünde uyarıda bulundu. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı