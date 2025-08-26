Malazgirt Zaferi Kutlamalarına Giden Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 10 Yaralı
Muş'un Bulanık ilçesi yakınlarında Malazgirt Zaferi kutlamaları için yola çıkan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı ve olay yerine acil ekipler sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bulanık-Malazgirt kara yolunda meydana geldi. Bulanık ilçe çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ
