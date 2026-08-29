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Malazgirt'te Yıldırım Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

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Muş’un Malazgirt ilçesinde hayvan otlatan 33 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hayvan otlatan 33 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış ve gök gürültülü hava sırasında hayvanlarını otlatan Evren Yıldız'a (33) yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan Yıldız için çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Evren Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesinin, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Beşçatak köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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