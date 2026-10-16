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Malatya yıkım soruşturmasında dönemin Vali Yardımcısı'nın ağabeyi aranıyor

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Malatya yıkım soruşturmasında dönemin Vali Yardımcısı'nın ağabeyi aranıyor
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Malatya'da yıkım ihaleleri soruşturmasında dönemin Vali Yardımcısı A.B.'nin ağabeyi E.B. hakkında yakalama kararı bulunduğu, arandığı belirtildi. Daha önce 14 şüphelinin tutuklandığı dosyada, dönemin Vali Yardımcısı M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerine yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Daha önce 14 şüphelinin tutuklandığı dosyada, dönemin YİKOB'dan sorumlu Vali Yardımcısı A.B.'nin ağabeyi E.B. hakkında yakalama kararı bulunduğu ve şüphelinin arandığı, dönemin Vali Yardımcısı M.Ö.'nün ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Mart 2023-Ocak 2024 döneminde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde gerçekleştirilen yıkım ve enkaz kaldırma işlerine ilişkin yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlamaları yöneltilirken, şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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