Malatya Yeşilyurt'ta yük treni traktöre çarptı; traktör ikiye ayrıldı, sürücü yaralı

Malatya Yeşilyurt'ta yük treni traktöre çarptı; traktör ikiye ayrıldı, sürücü yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt'ta sabah saatlerinde hemzemin geçitte yük treni traktöre çarptı; traktör ikiye ayrıldı ve sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük trenin çarptığı traktör ikiye ayrılırken, sürücü yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dilek Mahallesi Küllümmağara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni hemzemin geçitte H.Y. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, sürücü H.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.