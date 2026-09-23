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Malatya Yeşilyurt'ta park yeri kavgasında bıçak ve sopa kullanıldı, 4 kişi yaralandı

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Malatya Yeşilyurt'ta park yeri kavgasında bıçak ve sopa kullanıldı, 4 kişi yaralandı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde araç park yeri nedeniyle iki esnaf arasında çıkan bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da iki esnaf arasında araç park yeri meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. ile S.P. ve İ.P. arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerini yaraladı. Bıçak ve beyzbol sopasının kullanıldığı olayda O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. bıçak darbeleri sonucu, S.P. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren O.Y. ile B.C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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