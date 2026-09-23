Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 17.45 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı. Ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Malatya'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.S. idaresindeki 44 NK 697 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı