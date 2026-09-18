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Malatya Yeşilyurt'ta iş yeri kurşunlama operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Malatya Yeşilyurt'ta iş yeri kurşunlama operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iş yeri kurşunlama olaylarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 3 ruhsatsız tüfek ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da meydana gelen iş yeri kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayların faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce 2 işyeri, 2 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tüfek ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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