Malatya-Sivas Karayolunda Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Malatya-Sivas Karayolunda Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
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Malatya-Sivas karayolu Kuruçay mevkiinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet bariyerlere çarptı. Sürücü ve yolcu yaralandı.

Malatya- Sivas karayolu Kuruçay mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Y. E. Ş. (20) idaresindeki 06 ENC 652 plakalı kamyonet, Malatya istikametinden Sivas yönüne seyir halindeyken Yazıhan ilçesi Kuruçay mevkiine geldiği esnada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol dışına savruldu.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu T. E. H. (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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