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Pütürge'de çıkan yangında 2 ev ile 20 dönümlük alan zarar gördü

Pütürge'de çıkan yangında 2 ev ile 20 dönümlük alan zarar gördü
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin çevreye sıçraması önlendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer evler ile geniş ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangın, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iki ev, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaz iken, 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alanda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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