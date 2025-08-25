Malatya Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altında

Malatya Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altında
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, Alihan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay sabah saatlerinde Pütürge ilçesi Alihan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
