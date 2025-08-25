Malatya Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altında

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay sabah saatlerinde Pütürge ilçesi Alihan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA