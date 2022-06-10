Malatya polisi suç örgütünü çökertti - Haberler

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Malatya polisi suç örgütünü çökertti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya polisi suç örgütünü çökertti

Malatya'da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Malatya'da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri yurt dışına kaçmak isterken son anda yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da silahlı yağma, işyeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme gibi suçları işleyen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basıldı. Son olarak bir mağdurdan 300 bin Euro para talep eden örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen örgüt lideri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Muğla'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan örgüt lideri cezaevine konulurken, Malatya'da 4 ve İstanbul'da ise 1 olmak üzere 5 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Operasyonda aranan bir şüphelinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğim belirtildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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