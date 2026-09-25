Malatya polisi 20-24 Eylül operasyonlarında 39 aranan şahsı yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 20-24 Eylül tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yapılan uygulamalarda 252 adet sentetik ecza hapı, 39 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 4 kesici alet ve 58 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 39 şahıs yakalanırken, üzerlerinde suç unsuru bulunan 17 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı