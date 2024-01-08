Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9,6 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şuan için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılarak uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı. - MALATYA