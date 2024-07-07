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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde anız yangını kontrol altına alındı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde geniş bir alanda çıkan anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde geniş bir alanda çıkan anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, 13.00 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Gürobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanlar mezrası mevkiinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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