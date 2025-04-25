Malatya'nın Darende İlçesinde Sazlık Alanında Yangın
Malatya'nın Darende ilçesinde gece saatlerinde sazlık bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak yaralanan olmadığı bildirildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay gece saatlerinde Darende ilçesi Güdül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan sazlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa