Malatya'nın Darende İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Darende ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bölgedeki geniş bir arazide meydana geldi ve inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki geniş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa