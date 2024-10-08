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Malatya Merkezli Operasyonda 10 Milyon TL Değerinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya Merkezli Operasyonda 10 Milyon TL Değerinde Metamfetamin Ele Geçirildi
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Malatya Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın zanlısı cezaevinde bulunuyor.

Malatya, merkezli iki ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayın zanlısının cezaevinde bulunan S.M.M.G. olduğu tespit edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyon Güvenlik İstanbul Narkotik malatya 3-sayfa Sağlık Hukuk

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