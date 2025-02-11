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Malatya Merkezli Fuhuş Çetesine Operasyon: 32 Gözaltı, 3 Tutuklama

Malatya Merkezli Fuhuş Çetesine Operasyon: 32 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen operasyonda fuhuş çetesine mensup 32 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız silahlar ve kayıt defterleri yer aldı. 16 kadının zorla fuhşa sürüklendiği tespit edildi.

Malatya merkezli iki ilde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Malatya ve Antalya'da 11 ikamet, 2 araç ve 1 işyerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 2 adet havalı tabanca, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası, 6 adet cep telefonu,2 adet kayıt cihazı, 4 adet isim ve kayıtların tutulduğu defter ve muhtelif eşya ele geçirildi.

16 kadının zorla fuhşa sürüklendiğinin tespit edildiği operasyonlarda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçuna iştirak eden/bilgi sahibi olan" toplamda 32 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si savcılıkça, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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