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Malatya Kale'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Malatya Kale'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgelerde yükselen dumanlar, yerel halkta paniğe yol açtı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremin ardından dağlık bölgelerden yükselen dumanlar görenleri ürküttü.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası Kale ilçesindeki bazı dağlık bölgelerden yükselen dumanlar görenleri ürküttü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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