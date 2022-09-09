Malatya haber: Darende'de kaza: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya 3. sayfa haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ü.K. idaresindeki 06 BDK 920 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 44 BL279 plakalı araç çarpıştı. Kazada B.K. (14), Y.K. ( 21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler

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