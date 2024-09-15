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Malatya'daki Trafik Kazasında 1'i Polis 4 Kişi Yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen 44 BY 788 plakalı Peugeot marka cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu 44 EU 193 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı. Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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