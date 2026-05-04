Haberler

Malatya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Malatya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muşyolu Seyahat'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Türker Toprak Güçlü (9), Bünyamin Okumuş (28) ve Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby (25) olduğu belirlendi. Yaralılardan S.E., M.K., F.Ç. ve E.E.K.'un hastanelerde tedavileri sürerken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kayınpederinin evini pompalıyla bastı! Saldırının nedeni akılalmaz
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!