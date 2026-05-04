Malatya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muşyolu Seyahat'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Türker Toprak Güçlü (9), Bünyamin Okumuş (28) ve Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby (25) olduğu belirlendi. Yaralılardan S.E., M.K., F.Ç. ve E.E.K.'un hastanelerde tedavileri sürerken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

