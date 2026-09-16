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Malatya’da zircirleme kaza: 1 yaralı

Malatya’da zircirleme kaza: 1 yaralı
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Malatya’da traktör ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da traktör ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör ile iki otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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