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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Ankara yolu Tedaş mevkiinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, il merkezine bağlı Ankara yolu Tedaş mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 44 ADN 688 plakalı otomobil, yoğun trafik nedeniyle bekleyen N.Ç.'nin yönetimindeki 63 ABL 053 plakalı araca çarptık sonra savrularak B.G.'nin kullandığı 06 BG 969 plakalı araç ile N.A.'nın idaresindeki 27 HT 561 plakalı otomobile çarptı. Kazada N.Ç. ile F.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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