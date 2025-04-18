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Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 8 Gözaltı

Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 8 Gözaltı
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Malatya'da jandarma, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı ve çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Malatya'da jandarma tarafından üç ilçede zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi, Darende ve Yeşilyurt ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 kilo 502 gram metamfetamin, 540 gram bonzai, 100 gram aseton maddesi, 5 adet tabanca, 142 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 bin adet dolu makaron, 6 kilo kıyılmış tütün, 4 bin adet sigara filtresi, 400 gram nargile tütünü, 220 paket bandrolsüz kaçak sigara, 120 adet kaçak puro, 81 bin 8000 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken 8 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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