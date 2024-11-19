Malatya'da Yük Treni Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı

Malatya'da hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca yük treni çarptı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile hafif ticari bir araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi Bahçelievler mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 53010 Sefer sayılı yük terini Battalgazi-Fırat İstasyonları arası seyir esnasında bulunan çapraz işaretli serbest hemzemin geçitte 34 HEU 436 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaklaşık 500 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki M.U. ile Ö.F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, hemzemin geçitteki demiryolu trafiği bir süreliğine kapandı. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.