Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Malatya'nın Anayurt Bulvarı mevkiinde yük treninin çarptığı 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 08.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzeri Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özsan Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprüde karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan'a yük treni çarptı. Olayda metrelerce sürüklenen genç olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağdıç Buğrahan'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA