Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da yolcu otobüsüne kamyon çarptı, kazada yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da yolcu otobüsüne kamyon çarptı, kazada yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Malatya'da yolcu otobüsüne kamyon çarptı, kazada yaralanan olmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Ankara karayolundaki Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde akşam saatlerinde yolcu otobüsü ile nakliye kamyonu çarpıştı, kazada yaralanan olmadı. Viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü sağlandı; araçlar kaldırılınca trafik normale döndü.

Malatya'da yolcu otobüsü ile nakliye kamyonunun çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden 62 CAN 87 plakalı Mercedes marka Tunceliler firmasına ait yolcu otobüsüne, aynı yönde ilerleyen 44 PT 319 plakalı nakliye kamyonu çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından otobüsteki yolcular panik yaşayarak araçtan indi. Kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
St. Petersburg zirvesinden ilk somut adım: 40 bin ton motorin taşıyan tanker yola çıkıyor

Putin muslukları açtı: Tankerler yola çıkıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı ilk kez konuştu: Gitmedim...
Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt

Şener Üşümezsoy'dan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı
Okan Buruk, ''Çok önemli'' diyerek uyardı

Okan Buruk, ''Çok önemli'' diyerek uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler

Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

3 katlı bina çöktü, enkazda zamanla yarış başladı
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

Şehir hastanesinde yaşadığı duruma isyan etti: Böyle bir şey görmedim
Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi