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Malatya'da Yolcu Otobüsünde 453 Adet Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Malatya'da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan aramada ele geçirilen sigaralarla ilgili olarak M.P'ye işlem yapıldı.

Malatya'da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine Kale uygulama noktasında durdurdukları şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.P'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Malatya Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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