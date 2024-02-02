Malatya'da Yolcu Otobüsünde 453 Adet Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Malatya'da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine Kale uygulama noktasında durdurdukları şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.P'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA