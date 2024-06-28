Malatya'da Yolcu Otobüsünde 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 13 kilo 558 gram skunk ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirilirken A.G. gözaltına alındı.

Zanlı A.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA