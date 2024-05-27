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Malatya'da Yolcu Otobüsünde 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, Kale Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir bayan yolcuya ait valiz içerisinde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan E.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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