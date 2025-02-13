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Malatya'da yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 9 yaralı

Malatya'da yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 9 yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde karda kayarak istinat duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde karda kayarak istinat duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Van'dan Muğla'ya seyreden yolcu otobüsü, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayarak istinat duvarına çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazada yara almayan 16 yolcu ise ilçedeki sosyal tesislerde misafir edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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