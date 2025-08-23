Malatya'da Yol Çalışması Sırasında Göçük Oluştu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçük, sulama kanalında çökme ve park halindeki bir iş makinesinin suya kapılmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında yaşanan çökme nedeniyle sulama kanalında göçük oluştu. Olayda park halindeki bir iş makinesi suya kapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde vatandaşların ikametlerine ulaşım sağlamak amacıyla yol açma çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçük sonucu bölgeden geçen sulama kanalının da bir bölümünde çökme meydana geldi. Park halindeki bir iş makinesi, çöken alandan sulama kanalına düşerek suya kapıldı. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa