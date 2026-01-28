Haberler

Malatya'da mevlit salonunun çatısı kardan çöktü

Malatya'da mevlit salonunun çatısı kardan çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir mevlit salonunun çatısı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, salon kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı bir mevlit salonunun çatısının çökmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'ndeki mevlit salonunun prefabrik çatısı yoğun kar yüküne dayanamayarak çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken salon kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...